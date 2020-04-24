Жителя Лозовой задержали за попытку ограбления пенсионерки

В Лозовском районе области правоохранители разоблачили 40-летнего мужчину в попытке ограбления пенсионерки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 24 апреля около 7:40 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Комарова неизвестный в маске, выломав калитку, проник на территорию домовладения 65-летней женщины.

Злоумышленник зашел в дом и под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал у нее деньги.

Женщина попросила мужчину подождать на улице, так как в доме находится малолетний ребенок, и позвонила в полицию.

Полицейские задержали злоумышленника, которым оказался 40-летний житель города Лозовая.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 4 до 8 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия.