Жителя Сибири отправили в психушку за призывы отделиться от России

Мужчина в интернете призывал к отделению Сибири.

Жителя Сибири отправили на принудительное лечение за призывы отделения от России и создание "республики от Урала до Тихого океана". Соответствующее решение вынес Ангарский городской суд.

Как сообщила прокуратура Иркутской области, жителя Ангарска обвинили по статье "нарушение территориальной целостности России".

Мужчина призывал к отделению Сибири в январе 2016 года, выходя в интернет через мобильный телефон, говорится в материалах дела.

Суд счел, что преступление он совершил в невменяемом состоянии, освободил его от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение.