Жителя Змиева задержали за убийство знакомого

27 декабря в 7:08 в полицию обратилась женщина, которая сообщила об обнаружении на улице тела неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выехали правоохранители.

Вещественные доказательства изъяты.

Личность злоумышленника, причастного к преступлению, установили. Им оказался 45-летний житель города Змиев. Его задержали.

Как выяснилось, 26 декабря мужчины распивали спиртные напитки по месту жительства злоумышленника. Внезапно между ними возникла ссора, при которой хозяин дома нанес 47-летнему гостю несколько ударов табуретом по голове.

От полученных травм пострадавший скончался. Когда злоумышленник понял, что знакомый не подает признаков жизни, он вынес тело убитого за двор своего дома.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.