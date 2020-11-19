Жителю Харьковской области ночью подожгли автомобиль, в деле разбирается полиция

Жителю Изюма в ночь с 18 на 19 ноября неизвестный поджег автомобиль.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, 19 ноября около 2:30 в полицию обратился 57-летний житель района. Мужчина сообщил о том, что неизвестный поджег его автомобиль «Mitsubishi».
В результате происшествия никто из людей не пострадал.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.
Информация внесена в Единый реестр учета Изюмского отдела полиции.
Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.