Жителю Харьковской области ночью подожгли автомобиль, в деле разбирается полиция

Жителю Изюма в ночь с 18 на 19 ноября неизвестный поджег автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 19 ноября около 2:30 в полицию обратился 57-летний житель района. Мужчина сообщил о том, что неизвестный поджег его автомобиль «Mitsubishi».

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников.

Информация внесена в Единый реестр учета Изюмского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.