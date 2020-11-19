Жителю Харьковской области ночью подожгли автомобиль, в деле разбирается полиция

19 ноября 2020 г. 14:55
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Жителю Изюма в ночь с 18 на 19 ноября неизвестный поджег автомобиль.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 19 ноября около 2:30 в полицию обратился 57-летний житель района. Мужчина сообщил о том, что неизвестный поджег его автомобиль «Mitsubishi». 

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников. 

Информация внесена в Единый реестр учета Изюмского отдела полиции. 

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. 

 

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