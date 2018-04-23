Жителю Коломакского района во двор дома бросили гранату

23 апреля 2018 г. 16:30
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22 апреля около 22.00 в  полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя села Дмитровка Коломакского района, директора сельскохозяйственного предприятия о том, что в его двор неизвестный бросил гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

По адресу выезжали  следственно-оперативная группа, специалисты- взрывотехники и кинологи.

В ходе осмотра территории хозяйства полицейские обнаружили чеку от гранаты «РГД-5», четыре патрона и фрагменты взрывного устройства.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Следователем Коломакского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к преступлению.

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