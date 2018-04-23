Жителю Коломакского района во двор дома бросили гранату

22 апреля около 22.00 в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя села Дмитровка Коломакского района, директора сельскохозяйственного предприятия о том, что в его двор неизвестный бросил гранату.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В результате происшествия никто не пострадал.
По адресу выезжали следственно-оперативная группа, специалисты- взрывотехники и кинологи.
В ходе осмотра территории хозяйства полицейские обнаружили чеку от гранаты «РГД-5», четыре патрона и фрагменты взрывного устройства.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Следователем Коломакского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к преступлению.