Жителю Коломакского района во двор дома бросили гранату

22 апреля около 22.00 в полицию поступило сообщение от 48-летнего жителя села Дмитровка Коломакского района, директора сельскохозяйственного предприятия о том, что в его двор неизвестный бросил гранату.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В результате происшествия никто не пострадал.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа, специалисты- взрывотехники и кинологи.

В ходе осмотра территории хозяйства полицейские обнаружили чеку от гранаты «РГД-5», четыре патрона и фрагменты взрывного устройства.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

Следователем Коломакского отделения полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к преступлению.