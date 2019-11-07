Жуткая смерть от домашнего питомца: в Чугуевском районе на пенсионерку во дворе собственного дома напала собака

Собственный пес во дворе дома набросился на старушку в Чугуевском районе. Бабушка выходила на улицу, как вдруг на нее по неизвестной причине напала разъяренная собака.

Сергей, местный житель

Покусала собака, её забрали в больницу, вскоре умерла. Она приехала из Харькова эта женщина, и, по-моему, у сестры она жила, это была её сестра, они жили вместе

От многочисленных укусов окровавленную пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Однако усилия медиков не помогли - 71-летняя женщина с ранами конечностей и туловища умерла от сердечного приступа. Женщина страдала от сердечно-сосудистых заболеваний, говорят медики. Поэтому испуг от разъяренного животного в тот день стал для нее смертельным.

Елена Магомедова, семейный врач Новопокровской лаборатории

Пожалуй, летом ее привезли и через несколько месяцев зарегистрировали, потому что она болела бронхитом, у нее был, и при обследовании также обнаружили сердечные заболевания. Женщина также она не потому, что она в возрасте, а потому что она немножечко неадекватная была

Местные жители говорят, что пес, напавший на пенсионерку, бешенством не болел. Однако свой дом всегда охраняет и громко лает, посторонних не пускает. Работает как некий “звонок”, однако достучаться кого-то из дома так и не получилось.

Почему пес вдруг набросился на старушку, местные без понятия. Говорят, собака была на привязи, однако в тот трагический день все почему-то сложилось иначе.

Баба Нина, соседка пострадавшей

Сказали - сердце, слабое сердце. Не выдержала и умерла сразу, умерла. Ну, и всё, вот это вот всё за вчера, ездили, забрали и похоронили. Конечно, пережить это такое, шо собака тот...

Баба Нина говорит, после того как ее соседку загрызла собака, уже второй день выходить одной во двор страшно. Хотя пес частенько заходил в гости к ее двору, был не голоден.

Баба Нина, соседка пострадавшей

Кормили всё время они её, а что вот это она натворила... Вон оно школьники идут мимо - она лает, кто не проходит мимо. Сказали, что её надо или застрелить или усыпить

Следователи квалифицируют событие по статье 115 УК с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства выясняются.