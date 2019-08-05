Жуткое ДТП на окружной: водитель КамАЗа пытался выпрыгнуть из грузовика перед падением

Десять утра. Кольцевая дорога. КамАЗ груженый песком на скорости таранит несколько машин и вылетает с моста, приземляясь прямо на крышу. 35-летнего водителя госпитализируют с тяжелыми травмами. Его, по словам водителя одного из пострадавших авто, еще до приезда скорой вытащили неравнодушные, которые остановились на мосту и бросились вниз к пострадавшему.

Владимир, водитель Volkswagen

КрАЗу больше чем мне в два раза, наверное, по возрасту. Такие машины не надо выпускать на улицы города. Я так считаю. У него отказали тормоза - это сто процентов, нету ни тормозного пути, посмотрите. Он несся, тормозов не было там тонн восемь только песка, в нём было загружено. С горы на полном ходу. Чудо, что он туда сам спрыгнул, вот это чудо, если бы он на нас поехал, раздавил бы всех полностью. Всех кто до светофора стоял, я бы думаю, все пострадали бы.

Александр, водитель Kia, рассказывает, возвращался с мамой из больницы, она после операции ездит на перевязки. Произошло, говорит мужчина, все за считанные минуты, почувствовали удар и увидели вылетающий с моста КамАЗ.

Александр, водитель Kia

Мы только увидели, что оно всё задрожало и подпрыгнули две машины, и он ушел с моста. Это скользящий удар был, вот как они стояли на светофоре, так всё и получилось. Она пролетела.

Нина, ехала на пассажирском сиденье, удар пришелся именно с ее стороны, так что дверь заклинило. Вылезти через водительское сиденье женщина не могла, ведь двигаться после операции ей еще трудно, поэтому пришлось несколько часов просидеть в раздавленной машине на солнце. Рассказывает, в момент столкновения они стояли на светофоре и ждали зеленый. Женщина до сих пор находится в шоковом состоянии.

Нина, пассажирка автомобиля Kia

Он значит заднюю ударяет в зад, нас ударяет в зад и по видимому его кинуло на бордюр он отлетает не от бордюра, а от отбойника. Он отлетает от отбойника ударяет нас вот , пронесся мимо ещё впереди машина стояла, он там легко её зацепил и падает вниз, и всё говорят, водители сзади, что вроде бы он как открывал дверь хотел выпрыгнуть.

О том, что в аварию попали отец с бабушкой - Алексей узнал по телефону и сразу же приехал на место. Автомобиль принадлежит ему, на ремонт, думает мужчина, придется потратить более трех тысяч в долларовом эквиваленте. Но за это не переживает, говорит главное родные остались невредимыми, ведь КамАЗ мог столкнуть в пропасть и их авто.

Бампер это точно, внутри это лонжерон, потому, что ушла часть. Дальше вот ушла внизу часть, замена двери, четверти, второй двери, замена крыла.

Алексей, владелец автомобиля Kia

Когда сказали, на каком мосту ещё честно чуть не потерял сознание.

В полиции сообщили, что за жизнь водителя КамАЗа сейчас борются врачи. Его состояние они называют очень тяжелым.

Елена Соболевская, старший инспектор полиции Харьковщины

В результаті падіння вантажівки з моста 35-річний в тяжкому стані доставлений до харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.