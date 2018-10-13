Жуткое ДТП в Киеве: двое погибших и еще четверо тяжело ранены (фото, видео)

ДТП произошло сегодня в Киеве, 13 октября, на проспекте Ватутина у ТЦ "Скай Молл" . Там столкнулись автомобили "Сеат" и "Киа".

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По их данным, водитель "Киа" поворачивала на заправку, а пьяный водитель "Сеата" летел на бешеной скорости по полосе общественного транспорта и произошло столкновение. Удар был такой силы, что автомобиль выкинуло в столб.

В результате происшествия пострадали шесть человек 6 человек - две девушки погибли на месте, а еше четверо госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами. Одного из пассажиров автомобиля "Сеат" спасателям пришлось вырезать при помощи специального оборудования. Мужчине почти оторвало ноги.

При этом. сначала поступила информация о том, что за рулем "Сеата" была девушка. Пострадавшую так перекрутило, что голова оказалась над рулем. Таким образом, своим телом она смягчила удар в водителя. Также известно, что за 25 минут до смертельного ДТП виновник аварии ездил по ступенькам на Европейской площади у Арки дружбы народов и застрял. Видео этого появилось в сети.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, патрульные, спасатели, а также медики.

Подробности выясняются.