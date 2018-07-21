Змиевской район: в результате пожара в доме погиб 81-летний мужчина

21 июля в 7:30 спасателям поступило сообщение о том, что в селе Тарановка Змиевского района в частном доме на улице Солнечной местные жители обнаружили тело хозяина дома, мужчины 1937 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС украины в Харьковской области.

Как выяснилось, дедушка задохнулся от угарного газа из-за возгорания входной двери дома.

На момент обнаружения погибшего огня уже не было, поэтому пожарно-спасательные подразделения не вызывались.

В результате предварительной проверки специалисты спасательной службы установили, что с внутренней части дома огнем повреждены деревянные входные двери на площади около 1 кв.м.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, которая установит окончательные обстоятельства данного происшествия.