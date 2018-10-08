Золотые слитки в сумочке, 50 ящиков с орехами и просьба о предоставлении статуса беженца: выходные на украинско-российской границе

08 октября 2018 г. 18:15
Автор: Лиза Василенко
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5 слитков золота общим весом 76 граммов в сумочке пассажирки поезда "Кривой Рог - Днепр - Москва" пограничники обнаружили во время прохождения таможенного контроля. До этого она сообщила, что при себе запрещенных для перемещения через границу предметов не имеет. Относительно нарушительницы составили админпротокол. Пограничники помешали и незаконному перемещению ореховой контрабанды. Авто с 5 десятками ящиков очищеного грецкого ореха злоумышленники оставили возле границы с Россией, сами же сбежали. Вскоре один из них был задержан и передан правоохранителям. А вот на "Гоптовке" гражданка Сирии попросила статус беженки. Пришла она туда со стороны России. Во время прохождения контроля женщина заявила - хорчет обратиться к пограничникам, чтобы те предоставили ей политическое убежище в Украине. Общаясь с сотрудниками Госпогранслужбы объяснила, что она беременна, поэтому ради сохранения своей жизни и жизни будущего ребенка вынуждена искать пристанище в Украине, поскольку на территории Сирии идет гражданская война. которую по её словам, поддерживает Российская Федерация.

 

Чому ви попрохали статус біженця на території України? - Потому что в сирии идет война с Россией и она беременна и хотела бы остаться в Украине.

 

Кроме того, сообщили в пресс-центре Восточного регионального управления ГПСУ, она добавила, что на территорию России, откуда и пришла в пункт пропуска "Гоптовка", ранее она попала законно, однако оставаться там боится, объясняя это давлением со стороны российских спецслужб. После оформления соответствующих документов гражданку Сирии направили в Государственную миграционную службу в Харьковской области.

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Золотые слитки в сумочке, 50 ящиков с орехами и просьба о статусе беженца: граница - 08.10.18

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