"Звонил и просил о помощи" В квартире на улице Крымской угорела семья

Пятиэтажка по улице Крымской, 6а. Накануне вечером, в одной из ее квартир, расположенной на втором этаже произошла страшная трагедия. Соседи рассказывают, здесь жила молодая семья - муж, его беременная жена и их двухлетний сын.

Ирина Штефан, соседка семьи

Вообще ужас! Я не понимаю, что произошло. Вот слышала сосед сказал, что вот такое произошло - две "скорые" в 11 часов...

Позже выяснилось, что владелец квартиры позвонил родственнику и пожаловался на плохое самочувствие. Однако, когда тот приехал, на звонки уже никто не отвечал, а дверь квартиры была закрыта изнутри. Поэтому мужчина вызвал спасателей, которые с помощью лестницы добрались до окон квартиры.

В квартире был резкий запах угарного газа, источником которого была газовая колонка.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.области

Вони через вікно побачили, що в одній з кімнат там є чоловік і він знаходиться біля вікна. Була вскрита разом з поліцією вхідна дверь в квартиру через балкон. В одній з кімнат знаходився чоловік, в іншій кімнаті знаходилась вагітна жінка, а також дитина на кроваті знаходилась

35-летнего мужчину, его двухлетнего сына и беременную женщину спасатели сразу вынесли на свежий воздух. До приезда кареты «скорой» специалисты оказывали им первую медицинскую помощь.

Виктор Забашта, директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Двоє були в стані клінічної смерті. Дитина 2-х років і чоловік 35 років згідно протоколу на протязі 40 хвилин проводились реанімаційні заходи. Але вони, на жаль, виявилися безрезультатними

29-летняя беременная женщина еще подавала признаки жизни. Ее, медики «скорой» доставили в токсикологическое отделение 2-й городской больницы с предварительным диагнозом - отравление угарным газом. Сейчас они оценивают ее состояние как тяжелое.

После трагедии в подъезде дома до сих пор нет газа. Михаил - сосед семьи рассказывает, за два рода пока живет в квартире был вынужден вызвать газовиков сюда не один раз.

Михаил, сосед семьи

Хотя, два раза я вызывал газовщиков, в конце концов в стояке нашли дырку и заварили её, потому что газом воняет. Ну, дом уже старый, здесь все коммуникации менять надо, по крайней мере газовые - это точно

Семью, которая жила в этом доме соседи называют приветливой. Квартиру они приобрели 4 года назад, недавно в ней делали ремонт.

Между тем, делом уже занялись правоохранители. В настоящее время эксперты уже установили, что в квартире была неисправна газовая колонка.

Инесса Снытко, инспектор сектора мониторинга Шевченковского ОП

Газовою службою було зазначено, що попереднью причиною є несправність газової колонки, саме тому вийшло отруєння родини чадним газом

Дело внесли в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители расследуют факт с пометкой "несчастный случай".