10-й чемпионский титул и первый с 2015 года

Чемпионский рецепт — ничья дома и победа в гостях.

Именно по такому сценарию футбольный клуб «Депортиво Кали» стал чемпионом Колумбии по футболу. Финал в чемпионате Колумбии играется из двух матчей. Соперником команды из Кали был «Депортес Толима» из города Ибаге.

В первом матче на поле «Депортиво Кали» была зафиксирована ничья — 1:1. В ответном «Депортес Толима» забил у себя дома первым, после чего пропустил дважды и, соответственно, матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Депортиво Кали».

«Депортиво Кали» уже в 10-й раз стал чемпионом Колумбии и при этом впервые с 2015 года.

Видео голов ответного финального матч очень рекомендуется к просмотру со звуком, дабы услышать сколь неистово и протяжно комментатор кричит «Гол!» после каждого из трех забитых мячей в этом поединке.