10 лет спустя. Ибрагимович снова футболист "Милана"

Итальянский "Милан" официально представи своего "звездного" 38-летнего новичка шведского нападающего Златана Ибрагимовича

В период с 2010 по 2012 гг. Ибрагимович уже выступал за "Милан".

Ныне же Златан стал игроком этого итальянского клуба на правах свободного агента. Контракт заключен сроком на полгода, за которые Ибрагимович получит 3,5 млн. евро.

В Милан Ибрагимович прилетел на частном самолете, после чего отправился на медобследование, а затем в офис "Милана", где и состоялось его официальное представление.

За "Милан" Ибрагимович будет играть под 21-м номером.