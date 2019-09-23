 

18-летний боксер отправил соперника в жесточайший нокаут

23 сентября 2019 г. 17:04
Автор: Виталий Лабскир
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Американцу Хесусу Рамосу предрекают роскошное боксерское будущее.

Сейчас Рамосу 18 лет. Он второй год выступает в профессионалах. Дерется очень часто. 7 боев провел в прошлом году и уже 4 - в нынешнем. При этом у Рамоса 11 побед, в том числе 10 - нокаутом.

Последняя победа добыта в рамках боксерского вечера в американском Бакерсфилде (штат Калифорния). Соперником Хесуса Рамоса был старший на 11 лет американец Рики Эдвардс.

Это был 8-раундовый рейтинговый бой в рамках полусреднего веса.

Все закончилось на последней минуте 3-го раунда, когда Рамос с левой ударом в висок нокаутировал Эдвардса. Нокаут вышел жесточайшим.

Видео: 

Jesus Ramos' devastating KO punch is a Knockout of the Year candidate | HIGHLIGHTS | PBC ON FOX

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