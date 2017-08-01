18 медалей Дефлимпиады. В Харькове встретили призеров международных соревнований в Самсуне

Призеров Дефлимпийских игр - 2017 встречают на главной площади города, с цветами и национальными флагами. В этом году из турецкого Самсуна харьковские спортсмены с нарушениями слуха привезли 18 медалей - 4 золотых, 6 серебрянных и 8 бронзовых. Чемпион Дефлимпиады по спортивному ориентированию среди мужчин - харьковчанин Дмитрий Плахотник рассказывает, в этом году конкуренция была очень серьезная, поэтому за каждое призовое место приходилось бороться изо всех сил.

Дмитрий Плахотник, призер Дефлимпийских игр -2017 по спортивному ориентированию:



Бронзу – очень тяжело было бронзу завоевать на длинной дистанции. Во-первых жарко. Во-вторыъх, там лес был, совершенно другой климат., растения с колючками, 1000 метров выше уровня моря, температура +35, но я не сдавался.

На счету дзюдоиста Владислава Мозырева - 3 бронзовых медали. Рассказывает, старался получить "золото", но своим результатом на Дефлимпиаде - 2017 доволен.

Владислав Мозырев, призер Дефлимпийских игр - 2017 по дзюдо:

Прежде всего, представляем сборную Украины и это для нас гордость. Мы патриоты. И в первую очередь – представить Украину, поддержать её. Слушать гимн нашей страны.

Во время Дефлимпийских игр - 2017 харьковчане боролись в 6 видах спорта - баскетбол, греко-римская борьба, дзюдо, спортивное ориентирование, плавание и легкая атлетика в течение двух недель. Все это время, говорят друзья и родственники, постоянно следили за ходом соревнований и болели "за своих" - переживали и поддерживали связь с родными.

Ирина Плахотник, мама Дмитрия Плахотника:

Я говорю "Да! Да! Да!" вот она победа, она должна была быть! Эти две недели - сумасшествие, через день, через день, просишь Бога, просишь помощи какой-то.

Юлия Мозырева, жена Владислава Мозырева:

Это не передать словами, это чувство гордости. у нас трое деток и лучшее, что может отец для них дать - это показать такой пример достойный. Они молодцы, за каждой медалью стоит колоссальный труд. Они молодцы, умницы.

В этом году на Дефлимпиаде в Самсуне между собой соревновались спортсмены из 80 стран мира. Украина в общем командном зачете стала второй, завоевав 99 медалей.