22:0. При счете 0:19 вратарь отказался пытаться реагировать на удар по воротам

Футболисты клуба английской Премьер-Лиги "Эвертон" (Ливерпуль) провели на сборе в Австрии контрольный поединок с местной командой "Ирднинг" и одержали победу со счетом 22:0.

"Ирднинг" оказался уж слишком любительской командой.

Наиболее же вопиющий эпизод произошел на 85-й минуте матча, когда при счете 19:0 в пользу "Эвертона", вратарь "Ирднинга" вообще отказался даже смотреть в сторону футболиста английского клуба, вышедшего к воротам и, само собой, забившего 20-й гол. Этот эпизод ниже, в видеообзоре матча, начинается с 10:50.