27-летний баскетболист, перенесший коронавирус, скончался на тренировке

11 августа 2020 г. 15:56
Автор: Виталий Лабскир
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До момента трагедии ничего о проблемах с сердцем было не известно

В Белграде от сердечного приступа скончался 27-летний нигерийский баскетболист Майкл Оджо - центровой, ростом 2 м 16 см, выступавший за сербскую "Црвену Звезду".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Оджо начал индивидуальную тренировку с личным тренером на стадионе футбольного «Партизана», однако спустя 15 минут после начала беговых упражнений упал и потерял сознание. Прибывший экипаж скорой помощи предпринял попытки реанимировать игрока, но безуспешно. Баскетболиста доставили в больницу, однако он уже не подавал признаков жизни и в сознание не пришел. При этом за все время выступления в Сербии и США у него не было проблем с сердцем, все медобследования показывали хорошие результаты.

Оджо последние два сезона выступал за «Црвену Звезду». В составе сербского баскетбольного гранда Оджо становился победителем Адриатической лиги и обладателем Суперкубка. Этим летом 27-летний нигериец стал свободным агентом и не успел заключить нового контракта.

Когда началась пандемия, нигерийский центровой не смог вылететь из Сербии из-за проблем с визой и остался в Белграде. Известно, что Оджо переболел коронавирусом, но без каких-либо последствий.

Видео: 

Michael Ojo RIP 1993 - 2020 | Best plays & Highlights

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