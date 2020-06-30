35-е чемпионство и 1-е в коронавирусную эпоху

Чемпион страны по футболу определился в финальной серии плей-офф из двух матчей.

Речь идет о коста-риканском клубном футболе. В финале встретились "Саприсса" и "Алахуэленсе".

"Саприсса" выиграла первый матч - 2:0. В ответном, в самом начале второго тайма, "Саприсса" осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку за грубейший фол получил Ариэль Родригес. Тем не менее, даже играя вдесятером, "Саприсса" забила гол - отличился Мариано Торрес. В результате 1:0 в этом матче и 3:0 - по сумме двух поединков.

"Саприсса", будучи самым титулованным футбольным клубом Коста-Рики, отныне 35-кратный чемпион страны.