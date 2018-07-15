39-летний Пакьяо вернулся в ринг после года без бокса и победил нокаутом

15 июля 2018 г. 13:05
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Единственный в истории мирового профессионального бокса чемпион мира в восьми весовых категорях филиппинец 39-летний Мэнни Пакьяо, потерпев поражение год назад от австралийца Джеффа Хорна, как оказалось, не завершил свою карьеру. Вернувшись, он стал чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе, одержав при этом 60-ю победу в 69-ти проведенных боях.

Пакьяо в главном бою вечера в Куала-Лумпур отобрал чемпионский пояс у аргентинца Лукаса Матиссе.

В 3-м и 5-м раундах Пакьяо отправлял соперника в нокдауны.

За 20 секунд до завершения 7-го раунда Матиссе после пропущенного удара в висок опустился на колено и не изъявил желания подниматься, пока рефери считал до 10-ти. Нокаут.

 

Видео: 

Pacquiao vs Matthysse Full Fight

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