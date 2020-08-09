4-кратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова ограблена в день рождения

09 августа 2020 г. 13:17
Автор: Виталий Лабскир
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Знаменитая украинская пловчиха Яна Клочкова золотые олимпийские медали Сиднея-2000 и Афин-2004 завоевала, будучи харьковчанкой.

7 августа 2020 года Клочкова отпразновала свое 38-летие. И, как оказалось, ее ограбили в этот день.

Друг Яны Тимофей Нагорный написал в Facebook: "Шок! Яну Клочкову обворовали. Героя Украины , четырёхкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в ее День рождения. Верю, что правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне".

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