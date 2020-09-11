40-летний боец MMA против 48-летнего боксера, нокаутировавшего Тайсона

Бой пройдет по правилам бокса.

40-летний российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов проведет свой первый профессиональный боксерский поединок. Соперником Харитонова будет 48-летний американец Дэнни Уильямс. Они подерутся в рамках вечера бокса в подмосковных Химках.

Соперники взвесились и провели дуэль взглядов.

На церемонии взвешивания вес Уильямса составил 113 кг, Харитонова - 127 кг.

Как уже писалось выше, для Харитонова это будет дебют в качестве боксера.

В послужном же списке Уилямса аж 82 проведенных боксерских поеединков на профессиональном ринге. В них Уильямс одержал 54 победы, в том числе 41 нокаутом, и 28 раз проиграл, будучи при этом 15 раз нокаутированным. Уильямс, среди прочего, известен тем, что в 2004 году отправил в нокаут самого Майка Тайсона.