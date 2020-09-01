4:4 в матче с феноменальным голом бывшего футболиста "Металлиста"

Аргентинский полузащитник Себастьян Бланко, выступавший с 2011 по 2014 гг. за харьковский "Металлист", феерит в американской лиге соккера в составе "Портленд Тимберс".

В матче 7-го тура MLS "Портленд Тимберс" играл против "Реал Солт Лейк". На 70-й минуте этот поединка Бланко забил гол, который комментатор матча назвал "феноменальным". Экс-футболист "Металлиста" "протащил" мяч от центра поля до чужой штрафной, после чего неотразимо пробил в дальний угол.

Ниже, в видеообзоре матча, этот шедевр Себастяна Бланко с 1:10.

Бланко сделал счет 3:2 в пользу своей команды. Затем "Портленд" забил еще раз, и на 90-й минуте вел в счете 4:2. Однако футболисты "Реал Солт Лейк" отыграли один мяч на заключитиельной минуте основного времени и еще один - на последней, 4-й минуте, компенсированного.

Так в итоге вышла ничья - 4:4.