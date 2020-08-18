5:0. "Интер" устроил разгром "Шахтеру" в полуфинале Лиги Европы

Соперник донецкого "Шахтера" по полуфинальному противостоянию в Лиге Европы оказался слишком силен для украинской команды.

"Шахтер" потерпел разгромное поражение от миланского "Интера" со счетом 0:5.

В первом тайме Лаутро Мартинес открыл счет. Во втором забивали Данило Д'Амброзио, вновь Лаутро Мартинес и дважды Ромелу Лукаку. Причем Лукаку забивает уже в 10-ти подряд матчах в Лиге Европы.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру взял вину за поражение на себя и посетовал, что после счета 0:2 команда "развалилась".

В финале же Лиги Европы итальянский "Интер" сыграет с испанской "Севильей".