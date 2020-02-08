51954 зрителей. Новый рекорд посещаемости теннисного матча. Федерер против Надаля

08 февраля 2020 г. 14:50
Автор: Виталий Лабскир
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Два величайших теннисиста современности - 38-летний швейцарец Роджер Федерер и 33-летний испанец Рафаэль Надаль собрали рекордное количество зрителей на своем выставочном матче.

На футбольном стадионе в Кейптауне (ЮАР) был смонтирован корт. При этом трибуны заполнили 51954 зрителей. Ниткогда еще так много людей не наблюдали воочию за теннисным матчем.

Сам же поединок с элементами шоу завершился победой Федерера в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:3.

А затем довольный Федерер (чья мать, к слову, родилась в ЮАР) и совсем не расстроившийся Надаль, устроили вместе с южноафриканцами танцы  прямо на корте.

 

 

Видео: 

Roger Federer v Rafa Nadal Exhibition Highlights | Match In Africa 2020

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