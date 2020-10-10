54-летний футболист, игравший за сборную СССР, умер, переболев коронавирусом

Не стало Василия Кулькова, выступавшего в своей футбольной карьере за сборные СССР, СНГ и России

54-летний Кульков умер, переболев коронавирусом. При этом в прошлом году у него было обнаружено онкологическое заболевание – рак пищевода.

Василий Кульков играл с 1989 по 1991 гг. за сборную СССР, в 1992 г. – за сборную СНГ, затем – до 1995 г. – за сборную России.

В клубной карьере он выступал, среди прочих команд, за российский "Спартак" (Москва) и португальские "Бенфику" и "Порту".

Последним местом работы была тренерская должность в академии московского "Спартака".