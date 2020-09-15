54-летний футболист проявил себя в матче Высшей лиги

15 сентября 2020 г. 16:13
Автор: Виталий Лабскир
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Возвращение на футбольное поле через 24 года после завершения карьеры.

В матче чемпионата Монголии по футболу встречались команды с названиями "Сумида Гепро" и "Улан-Батор".

На 86-й минуте на замену за "Сумиду Гепро" вышел 54-летний футболист Хандсурен Оюнбилег, завершивший в 1996 году свою карьеру футболиста и вот, теперь ее возобновивший.

Счет за время пребывания Оюнбилега не поле не изменился - "Улан-Батор" выиграл 3:2, при этом возрастной футболист успел совершить несколько владений мячом, опасно сфолить и отобрать у соперника мяч в подкате.

 

Видео: 

Khandsuren Oyunbileg - Sumida Gepro vs. Ulaanbaatar

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