57-летний Холифилд "ответил" 53-летнему Тайсону

Всё жарче и жарче становится ситуация с возможным третьим боем выдающихся боксеров Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, давно повесивших перчатки на гвоздь

57-летний Холифилд выложил видео своей тренировки, дав понять, что находится в великолепной спортивной форме.

Это видео стало своеобразным ответом на недавнюю видеодемонстрацию 53-летним Тайсоном своей мощи и взрывной скорости.

Холифилд заявил, что очень бы хотел провести третий поединок против Тайсона, "чтобы показать людям, что мы были величашими боксерами нашей эры". При этом Холифилд отметил, что только его желания в третий раз выйти в ринг против Тайсона мало. Должен еще захотеть Тайсон. А тот пока молчит.

Первый раз Тайсон и Холифилд дрались в ноябре 1996 года. Тогда Холифилд одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Во второй раз они встретились в ринге в июле 1997 года в матче-реванше, завершившемся грандиозным скандалом. В 3-м раунде Тайсон откусил часть уха Холифилда. На четвертый раунд Холифилд не вышел. После чего в ринге началась грандиозная потасовка, в ходе которой разъяренный Тайсон пытался бить всех, кто не пускал его добраться до Холифилда. После случившегося у Тайсона была почти н полтора года отобрана боксерская лицензия.