6 метров 17 сантиметров! Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом

20-летний швед Арман Дюплантис прыгнул с шестом столь высоко, как никто и никогда еще не прыгал.

На турнире в польской Торуни Дюплантис преодолел планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Это новый мировой рекорд для закрытых помещений. Прежний - 6 м 16 см принадлежал французу Рено Лавиллени и был установлен в 2014-м году в еще неоккупированном украинском Донецке на последнем турнире "Звезды шеста".

Мировой рекорд на открытых стадионах принадлежит украинцу Сергею Бубке - 6 м 14 см принадлежит Сергею Бубке и держится с 1994 года. Бубке, когда он установил этот рекорд, было 30. Бубка в общей сложности установил 35 мировых рекордов. Судя по потенциалу 20-летнего Дюплантиса, швед может затмить знаменитого украинского шестовика.