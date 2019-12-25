70-летний боксер вернулся в ринг после 36-летней паузы и победил

Состоялся боксерский поединок с участием самого возрастного боксера в истории.

Таковым стал 70-летний американец Альберт Хьюз. Он дебютировал на профессиональном ринге в 1975 году. Спустя 8 лет завершил карьеру. Точнее тогда Хьюз думал, что завершил, но, как оказалось, лишь приостановил.

И вот, спустя 36 лет он вышел в ринг и провел бой против 43-летнего Треймена Таунса.

Таунс дважды падал. И, соответственно, Хьюз одержал победу, став не только самым возрастным боксером, но и самым пожилым победиетелем боксерского поединка.