70-летний боксер вернулся в ринг после 36-летней паузы и победил

25 декабря 2019 г. 16:57
Автор: Виталий Лабскир
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Состоялся боксерский поединок с участием самого возрастного боксера в истории.

Таковым стал 70-летний американец Альберт Хьюз. Он дебютировал на профессиональном ринге в 1975 году. Спустя 8 лет завершил карьеру. Точнее тогда Хьюз думал, что завершил, но, как оказалось, лишь приостановил. 

И вот, спустя 36 лет он вышел в ринг и провел бой против 43-летнего Треймена Таунса.

Таунс дважды падал. И, соответственно, Хьюз одержал победу, став не только самым возрастным боксером, но и самым пожилым победиетелем боксерского поединка.

Видео: 

Albert Hughes Jr vs. Tramane Towns : Fight (2/2)

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