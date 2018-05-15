Абсурдный автогол

Футболист отдавал пас вратарю своей команды. При этом вратарь стоял в совершенно ином месте.

В матче 8-го тура чемпионата Швеции по футболу между "Хеккеном" и "Эльфсборгом" защитник "Эльфсборга" Роберт Годжани на 18-й минуте, не посмотрев, направил мяч назад своему голкиперу. Получилось же - ворота, поскольку вратаря в них не было. Он находился практически за спиной Годжани и ждал пас туда.

После столь курьезного гола "Хеккен" повел в счете 1:0. А в итоге выиграл 5:0.

Остается еще добавить, что Годжани оказался "засланным козачком". Буквально через минуту после автогола он получил вторую желтую карточку и, соответственно, был удален, оставив "Эльфсборг" вдесятером.