Абсурдный автогол экс-украинского футболиста, играющего за Азербайджан

В матче отборочного цикла к Евро-2020 между сборными Уэльса и Азербайджана "отличился" Павел Пашаев.

Этот в прошлом украинский, а ныне азербайджанский футболист, выступающий на клубном уровне за украинскую "Александрию", на 26-й минуте сбрасывал головой мяч вратарю сборной Азербайджана Салахату Агаеву, но Агаев бежал за мячом совершенно в иное место, и в результате Пашаев поразил свои ворота.

Так счет был открыт. А в итоге сборная Уэльса победила 2:1. У Азербайджана это уже четвертое поражение в четырех матчах, проведенных в отборочном цикле к Евро-2020.