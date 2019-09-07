 

Абсурдный автогол экс-украинского футболиста, играющего за Азербайджан

07 сентября 2019 г. 15:05
Автор: Виталий Лабскир
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В матче отборочного цикла к Евро-2020 между сборными Уэльса и Азербайджана "отличился" Павел Пашаев.

Этот в прошлом украинский, а ныне азербайджанский футболист, выступающий на клубном уровне за украинскую "Александрию", на 26-й минуте сбрасывал головой мяч вратарю сборной Азербайджана Салахату Агаеву, но Агаев бежал за мячом совершенно в иное место, и в результате Пашаев поразил свои ворота.

Так счет был открыт. А в итоге сборная Уэльса победила 2:1. У Азербайджана это уже четвертое поражение в четырех матчах, проведенных в отборочном цикле к Евро-2020.

Видео: 

Pavel Pashayev Own Goal Wales vs Azerbaijan 1-0

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