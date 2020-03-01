Абсурдный автогол в хоккее

Невероятный "самострел".

В матче чемпионата АХЛ между командами "Лихай Вэлли Фантомс" и "Шарлотт Чекерс" арбитр во втором периоде зафиксировал нарушение правил у "Лихай Вэлли". При этом хоккеисты "Шарлотт" владели шайбой, и поэтому их вратарь поехал на скамейку запасных, дабы вышел шестой полевой игрок.

Когда ворота были уже пусты, игрок "Шарлотт" Макс Маккормик, находясь с шайбой в средней зоне, зачем-то решил бросить ее назад по своим воротам, и... получился абсурдный автогол.

При столь удивительной ситуации "Лихай Вэйлл" повел в счете 3:1, а в итоге победил 5:3.

Ниже, в видеообзоре матча, автогол на 1:13.