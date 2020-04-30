Абсурдный автогол задницей стал ключевым моментом матча

Чудным образом определился победитель полуфинального противостояния Кубка Беларуси в паре БАТЭ (Борисов) - "Славия" (Мозырь).

Первый матч "Славия" выиграла дома - 1:0.

В ответном БАТЭ отыграл дефицит в один мяч благодаря голу Захара Волкова после подачи с углового. Ну а столь необходимый второй гол был забит в конце первого тайма при курьезных обстоятельствах. Футболист "Славии" Игорь Тимонюк, падая назад, умудрился пятой точкой срезать мяч в свои ворота. Этот гол установил итог матчу.

Так БАТЭ выиграл 2:0, одержал победу по сумме двух матчей 2:1 и вышел в финал Кубка Беларуси, где сыграет против брестского "Динамо".