Абсурдный матч с двумя голами в свои ворота

11 мая 2020 г. 13:48
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Сначала в свои ворота забил вратарь, затем - полевой игрок.

Матч 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами "Ислочь" из Минской области и "Белшиной" из Бобруйска вышел абсурдным - в нем автоголов было забито больше, чем голов.

"Ислочь" открыла счет после того, как мяч, отлетев от стойки ворот "Белшины" угодил во вратаря Cергея Туранка и от него - в сетку. Это был первый автогол. Ниже - в видеообзоре матча он на 3:00.

А в конце игры "отличился" глупым голом в свои ворота украинский легионер "Ислочи" Александр Папуш. Этот автогол ниже в видеообзоре матча на 7:00.

Сам же матч завершился победой "Ислочи" - 2:1.

Следует отметить, что после 8-ми туров в лидирующей группе чемпионата Беларуси огромная плотность. У двух команд, идущих во главе турнирной таблицы - БАТЭ из Борисова и "Слуцка" по 16 очков. Еще у трех - Ислочи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) и "Энергетика-БГУ" (Минск) - по 15. Действующий чемпион страны - "Динамо" (Брест), имея 13 очков, идет 6-м.

Видео: 

Агляд матчу Iслач – Белшына

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53