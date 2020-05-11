Абсурдный матч с двумя голами в свои ворота

Сначала в свои ворота забил вратарь, затем - полевой игрок.

Матч 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу между командами "Ислочь" из Минской области и "Белшиной" из Бобруйска вышел абсурдным - в нем автоголов было забито больше, чем голов.

"Ислочь" открыла счет после того, как мяч, отлетев от стойки ворот "Белшины" угодил во вратаря Cергея Туранка и от него - в сетку. Это был первый автогол. Ниже - в видеообзоре матча он на 3:00.

А в конце игры "отличился" глупым голом в свои ворота украинский легионер "Ислочи" Александр Папуш. Этот автогол ниже в видеообзоре матча на 7:00.

Сам же матч завершился победой "Ислочи" - 2:1.

Следует отметить, что после 8-ми туров в лидирующей группе чемпионата Беларуси огромная плотность. У двух команд, идущих во главе турнирной таблицы - БАТЭ из Борисова и "Слуцка" по 16 очков. Еще у трех - Ислочи", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) и "Энергетика-БГУ" (Минск) - по 15. Действующий чемпион страны - "Динамо" (Брест), имея 13 очков, идет 6-м.