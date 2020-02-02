Адская драка. В НХЛ впервые за 7 лет подрались вратари

02 февраля 2020 г. 13:23
Автор: Виталий Лабскир
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Эту хоккейную драку точно надо посмотреть.

Завершался второй период матча регулярного чемпионата НХЛ между "Эдмонтоном" и "Калгари". Голкиперу "Калгари" Кэму Телботу не понравилось, что соперник активно действовал на пятачке, и Телбот спровоцировал массовую драку.

При этом от своих ворот к середине площадки выдвинулся вратарь "Эдмонтона" Майк Смит, предлагая Телботу сойтись в кулачном поединке. Телбот вызов принял и был разбит Смитом в пух и прах.

Помимо поражения в драке Телбот еще и собрал урожай из трех двухминутных удалений (два за грубую игру, одно - за покидание вратарской зоны), плюс удаление на 5 минут за драку, плюс удаление на 10 минут. Смит получил 5-минутное удаление за драку и 2-минутное за покидание вратарской зоны.

Ну а сам матч завершился крупной победой "Эдмонтона" - 8:3.

Остается еще добавить, что в НХЛ вратари не дрались с 2013 года.

 

Видео: 

Goalie Fight: Mike Smith & Cam Talbot Fight At Center Ice While Matthew Tkachuck Fights Ethan Bear

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