Адская травма. Футболист повредил половой орган

Украинский футболист бельгийского "Гента" Игорь Пластун надолго запомнит матч против "Сент-Трюйдена".

Это был матч 1-го тура стартовавшего чемпионата Бельгии по футболу сезона 2020/21 гг.

Уже на 2-й минуте матча "Сент-Трюйден" повел в счете. Отличился японский легионер этой команды Судзуки Юма. "Гент" отыгрался незадого до перерыва. После подачи углового Пластун пробил головой. Мяч, угодив в перекладину вылетел в поле, где его добил в сетку еще один украинский футтболист "Гента" Роман Яремчук. Как оказалось, уже после удара Пластуна мяч пересек линию ворот, а потому гол был записан на Пластуна, а не на Яремчука.

В начале второго тайма третий украинец в составе "Гента" Роман Безус поразил ворота "Сент-Трюйдена". Но боковой арбитр усмотрел положение вне игры, и гол не был засчитан.

А дальше случился тот самый ужасный момент на 60-й минуте матча с травмой Пластуна (ниже в видеобзоре матча он на 2:50). Пластун и голкипер "Гента" Томас Камински вместе пошли на верховой мяч. Камински врезал коленом в пах Пластуну и, как оказалось, повредил половой орган украинца. Пластун, естественно, был заменен. Врач прямо у поля зашил Пластуну член и наложил швы. При всем при этом футболист "Сент-Трюйдена" Факундо Колидио еще и забил гол.

Остается еще добавить, что в конце матча Яремчук мог спасти "Гент" от поражения, но выйдя один на один с вратарем команды соперника пробил в штангу.

В итоге - 2:1 в пользу "Сент-Трюйдена" при ужасной травме Пластуна.