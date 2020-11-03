Адские крики футболиста, получившего тяжелейшую травму

На пустом стадионе крики были просто ужасающими.

Кричал футболист бельгийского "Стандарда" из Льежа Зиньо Ванхеусден после того, как неудачно упал, вывернув ногу, в матче чемпионата Бельгии против "Остенде".

Сегодня стал известен диагноз - у Ванхеусдена разрыв передней крестообразной связки. Об этом сообщил официальный сайт "Стандарда".

Не исключено, что эта травма может положить конец карьере 22-летнего футболиста, которого ждет хирургическая операция. В 2017 году у него уже был разрыв крестообразных связок, а в прошлом году Ванхеусдену также делали операцию на колене.