Адский нокаут в прыжке с разворота ногой в голову

17 ноября 2019 г. 14:15
Автор: Виталий Лабскир
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Нокаут получился, словно, из компьютерных игр. Вот только нокаутированный боец сразу же "отключился" очень даже по-настоящему.

В столице Великобритании - Лондоне, в турнире по смешанным единоборствам MTK MMA: Probellum в бою между французом Дэви Галлоном и британцем Россом Пирсоном за 35 секунд до конца третьего раунда Пиросн рухнул без сознания.

Произошло это после того, как Галлон нанес эффектнейший и при этом очень необычный удар. Он в прыжке с разворотом в падении попал ногой в голову соперника.

Видео: 

OH WOW! - MMA FIGHTER GET KO'D BY INCREDIBLE BACKWARD SCISSOR HEEL KICK (PEARSON v GALLON - MTK MMA)

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