Адский нокаут в прыжке с разворота ногой в голову

Нокаут получился, словно, из компьютерных игр. Вот только нокаутированный боец сразу же "отключился" очень даже по-настоящему.

В столице Великобритании - Лондоне, в турнире по смешанным единоборствам MTK MMA: Probellum в бою между французом Дэви Галлоном и британцем Россом Пирсоном за 35 секунд до конца третьего раунда Пиросн рухнул без сознания.

Произошло это после того, как Галлон нанес эффектнейший и при этом очень необычный удар. Он в прыжке с разворотом в падении попал ногой в голову соперника.