АЕК "уничтожил" "Зарю". Завершилась ужасная для украинских команд еврокубковая неделя

Единственный украинский представитель в футбольной Лиге Европы - луганская "Заря" в третьем туре групповой стадии принимала греческий АЕК, в основном составе которого вышли два украинских футболиста - Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

"Заря" потерпела крупное пораажение - 1:4 и с нулем очков после трех матчей занимает последнее место в своей группе.

Всет три украинские команды, выступающие в футбольных еврокубках - донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и луганская "Заря", проиграли на этой неделе своим соперникам с общим счетом 2:12.