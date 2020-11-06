АЕК "уничтожил" "Зарю". Завершилась ужасная для украинских команд еврокубковая неделя

06 ноября 2020 г. 11:54
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Единственный украинский представитель в футбольной Лиге Европы - луганская "Заря" в третьем туре групповой стадии принимала греческий АЕК, в основном составе которого вышли два украинских футболиста - Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

"Заря" потерпела крупное пораажение - 1:4 и с нулем очков после трех матчей занимает последнее место в своей группе.

Всет три украинские команды, выступающие в футбольных еврокубках - донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и луганская "Заря", проиграли на этой неделе своим соперникам с общим счетом 2:12.

Видео: 

Ζόρια-ΑΕΚ 1-4 | Στιγμιότυπα |

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53