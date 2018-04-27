Американских хоккеистов оскорбили при исполнении гимна США на юниорском чемпионате мира по хоккею в России

В Челябинске в четвертьфинале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная США победила сборную России - 5:1. После матча, по регламенту, должен был быть исполнен гимн в честь победителей, то есть гимн США .

Из колонок сначала зазвучала непонятная какофония из гимна США и Словакии. Затем организаторы выключили гимн. Челябинцы стали скандировать на трибунах «Россия, Россия!», а американские хоккеисты продолжили петь, несмотря ни на что.

Российские организаторы турнира пояснили, что причиной какфонии стала "техническая ошибка".