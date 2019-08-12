Акция протеста. Спортсмен опустился на колено при исполнении гимна

Мужская сборная США выиграла командный турнир по фехтованию на рапирах на Панамериканских играх, проходящих в столице Перу - Лиме. На церемонии награждения во время исполнения американского гимна в честь победителей произошло непредвиденное.

Двое чемпионов из аменриканской команды Герек Мейнхардт и Ник Иткин с гордостью слушали гимн своей страны. Третий - Рейс Имбоден опустился на колено.

Затем Имбоден пояснил через Twitter, что таким образом выразил протест в связи со "многочисленными недостатками". "Расизм, оборот оружия, плохое обращение с иммигрантами и президент, разжигающий ненависть, находятся на вершине списка", - написал американский феехтовальщик, слушавший на колене гимн своей страны, звучавший в честь его победы.