Акинфеев положил конец увеличению своего жуткого антирекорда Лиги Чемпионов, наконец-то не пропустив гол

23 ноября 2017 г. 16:58
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Остановлена антирекордная вратарская серия в футбольной Лиге Чемпионов по голам, пропущенным из матча в матч.

Обладателем антирекорда является вратарь российского ЦСКА из Москвы Игорь Акинфеев, пропускавший голы в 43 подряд матчах Лиги Чемпионов, начиная с групповой стадии.

В последний до сих пор раз Акинфеев не пропускал в 2006 году, когда ЦСКА сыграл вничью в Лондоне с местным "Арсеналом" - 0:0. И, вот, 11 лет спустя, Акинфеев наконец-то вновь отыграл "на ноль" в матче Лиги Чемпионов ЦСКА - "Бенфика" (Лиссабон). Российский клуб выиграл этот матч со счетом 2:0.

Видео: 

Лучшие 3 минуты в жизни Акинфеева

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