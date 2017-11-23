Акинфеев положил конец увеличению своего жуткого антирекорда Лиги Чемпионов, наконец-то не пропустив гол

Остановлена антирекордная вратарская серия в футбольной Лиге Чемпионов по голам, пропущенным из матча в матч.

Обладателем антирекорда является вратарь российского ЦСКА из Москвы Игорь Акинфеев, пропускавший голы в 43 подряд матчах Лиги Чемпионов, начиная с групповой стадии.

В последний до сих пор раз Акинфеев не пропускал в 2006 году, когда ЦСКА сыграл вничью в Лондоне с местным "Арсеналом" - 0:0. И, вот, 11 лет спустя, Акинфеев наконец-то вновь отыграл "на ноль" в матче Лиги Чемпионов ЦСКА - "Бенфика" (Лиссабон). Российский клуб выиграл этот матч со счетом 2:0.