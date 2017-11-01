Акинфеев пропустил в 43-м матче Лиги Чемпионов подряд, увеличив антирекорд турнира

01 ноября 2017 г. 18:14
Источник: "Трибуна"
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В матче 4-го тура группового этапа футбольной Лиги Чемпионов свой антирекорд обновил вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев.

В Швейцарии "Базель" уступил ЦСКА - 1:2. При этом Акинфеев пропустил в 43-м подряд матче Лиги Чемпионов. 

Акинфеев установил антирекорд, пропустив в 17-м подряд матче Лиги Чемпионов в домашней игре с «Викторией» из Пльзени (3:2) четыре сезона назад.

Бывший голкипер ПСВ Роналд Ватеррес пропускал в 16 матчах Лиги чемпионов подряд, экс-вратарь «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» Антонис Никополидис – в 15. На счету Шэя Гивена, игравшего в Лиге чемпионов за «Ньюкасл», серия из 14 матчей.

Антирекорд Акинфеева учитывает только матчи в групповой стадии и плей-офф. Мячи, пропущенные в квалификации турнира, считаются отдельно и не идут в общий зачет.

Последний сухой матч Акинфеева в группе Лиги чемпионов состоялся более 10 лет назад в матче с «Арсеналом» на «Эмирейтс» – 1 ноября 2006 года.

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