Александр Гельштейн: "Сразу после Нового года у "Гелиоса" появится новый главный тренер"

В начале декабря "Гелиос" прекратил сотрудничество с главным тренером Сергеем Сизихиным. До сих пор место наставника "солнечных" остается вакантным.

Президентом клуба Александр Гельштейн прокомментировал изданию Footboom текущую ситуацию:

Сергей Сизихин был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Думаю, что сразу после Нового года у "Гелиоса" появится новый главный тренер. Пока еще не на 100% определился с наставником, который возглавит команду. Сейчас ведутся переговоры, и я выбираю среди нескольких кандидатур. Неэтично будет раскрывать имена кандидатов. Подождите неделю, и вы все узнаете. На вторую часть сезона задача перед "Гелиосом" остается неизменной – завоевание путевки в Премьер-лигу. Для этого в обязательном порядке нужно цепляться за тройку лучших команд.