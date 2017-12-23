Александр Гельштейн: "Сразу после Нового года у "Гелиоса" появится новый главный тренер"

23 декабря 2017 г. 14:44
Источник: Footboom.com
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В начале декабря "Гелиос" прекратил сотрудничество с главным тренером Сергеем Сизихиным. До сих пор место наставника "солнечных" остается вакантным.

Президентом клуба Александр Гельштейн прокомментировал изданию Footboom текущую ситуацию:

Сергей Сизихин был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Думаю, что сразу после Нового года у "Гелиоса" появится новый главный тренер. Пока еще не на 100% определился с наставником, который возглавит команду. Сейчас ведутся переговоры, и я выбираю среди нескольких кандидатур. Неэтично будет раскрывать имена кандидатов. Подождите неделю, и вы все узнаете. На вторую часть сезона задача перед "Гелиосом" остается неизменной – завоевание путевки в Премьер-лигу. Для этого в обязательном порядке нужно цепляться за тройку лучших команд.

На зимние каникулы "солнечные" отправились занимая шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги.

В начале декабря "Гелиос" решил прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Сизихиным. До сих пор место наставника "солнечных" остается вакантным. FootBoom связался с президентом клуба Александром Гельштейном, чтобы узнать, когда команда получит нового рулевого. - Сергей Сизихин был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Думаю, что сразу после Нового года у "Гелиоса" появится новый главный тренер. Пока еще не на 100% определился с наставником, который возглавит команду. Сейчас ведутся переговоры, и я выбираю среди нескольких кандидатур. Неэтично будет раскрывать имена кандидатов. Подождите неделю, и вы все узнаете. На вторую часть сезона задача перед "Гелиосом" остается неизменной – завоевание путевки в Премьер-лигу. Для этого в обязательном порядке нужно цепляться за тройку лучших команд. Напомним, что на зимние каникулы "солнечные" отправились занимая шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/first/1513965277-aleksandr-gelshtejn-...
В начале декабря "Гелиос" решил прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Сизихиным. До сих пор место наставника "солнечных" остается вакантным. FootBoom связался с президентом клуба Александром Гельштейном, чтобы узнать, когда команда получит нового рулевого. - Сергей Сизихин был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов. Думаю, что сразу после Нового года у "Гелиоса" появится новый главный тренер. Пока еще не на 100% определился с наставником, который возглавит команду. Сейчас ведутся переговоры, и я выбираю среди нескольких кандидатур. Неэтично будет раскрывать имена кандидатов. Подождите неделю, и вы все узнаете. На вторую часть сезона задача перед "Гелиосом" остается неизменной – завоевание путевки в Премьер-лигу. Для этого в обязательном порядке нужно цепляться за тройку лучших команд. Напомним, что на зимние каникулы "солнечные" отправились занимая шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги. Источник: https://www.footboom.com/ukrainian/first/1513965277-aleksandr-gelshtejn-...

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