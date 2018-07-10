Александр Горяинов больше не тренер вратарей в "Металлисте 1925"

В структуре команд ФК "Металлист 1925" произошли тренерские изменения.

Александр Горяинов, до последнего времени занимавший должность тренера вратарей "М1925", отныне будет работать старшим тренером "Металлист Юниора". При этом помогать ему будет Михаил Глушко.

А вот Юрий Сивуха, работавший с голкиперами в "Металлист Юниоре", перешел, а, если быть более точным, вернулся на аналогичную работу в первую команду. Сивуха в "Металлисте 1925" работал осенью 2016-го года (тогда, правда, и Горяинов был в команде, но в качестве играющего помощника главного тренера).

Александр Горяинов ответил согласием на предложение руководства клуба начать самостоятельную тренерскую карьеру. Руководство же пошло ему навстречу и предложило возглавить ближайший резерв - команду "Металлист Юниор". Накануне, 9-го июля, Горяинов со своей новой командой провел первую тренировку.