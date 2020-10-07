Александр Шовковский заявлен на матч Франция - Украина из-за коронавируса у трех вратарей

Названы два условия, при которых 45-летний Александр Шовковский может сегодня выйти на поле в товарищеском матче сборных Франции и Украины, который состоится в Париже.

Как сообщил сайт УАФ, в связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского.

Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта с каким-либо клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Александр Шовковский завершил профессиональную вратарскую карьеру в декабре 2016 года, однако поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки.

Тренерский штаб сборной Украины подчеркивает, что не рассматривает Александра Шовковского как обязательного участника сегодняшнего поединка. Выход Александра на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его сегодня утром, окажется положительным, или Георгий, допустим, получит повреждения во время матча, что сделает невозможным его дальнейшее участие в игре.

Результаты сегодняшних контрольных тестов на коронавирус ожидаются около 16 часов по Киеву.

Ранее позитивные тесты на коронавирус сдали три вратаря сборной Украины - Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив.