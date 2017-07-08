Александр Усик получил первый номер посева на World Boxing Super Series

08 июля 2017 г. 14:14
Источник: xsport.ua
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Украинский чемпион WBO в первом тяжелом весе Александр Усик (12-0, 10 КО) посеян под первым номером на World Boxing Super Series

Это значит, что Усик не встретится с другими чемпионами - Муратом Гассиевым (IBF), Майрисом Бриедисом (WBC) и Юниером Дортикосом (WBA) до стадии полуфинала.

Таким образом, соперниками Усика могут стать: кубинец Майк Перес, поляк Кшиштоф Влодарчик, немец Марко Хук или россиянин Дмитрий Кудряшов. Также существует высокая вероятность, учитывая обязательства перед организациями WBC и IBF, чемпион WBC Майрис Бриедис в первом круге соревнований должен встретиться с обязательным претендентом на свой титул Дмитрием Кудряшовым, а чемпион IBF Мурат Гассиев - с обязательным претендентом на свой титул Кшиштофом Влодарчиком.

Это означает, что Александр сразится либо с Майком Пересом или с Марко Хуком.

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