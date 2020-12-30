Американский баскетболист ловко исправил ошибку своего украинского партнера

30 декабря 2020 г. 15:36
Автор: Виталий Лабскир
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Зрелищный эпизод, произошедший в баскетбольном матче в НБА вследствие украинского центрового канадского "Торонто" Александра Леня.

В поединке "Торонто" против "Филадельфии" Лень, исполняя штрафной бросок не попал, зато партнер Леня Стэнли Джонсон лихо сыграл на отскоке и направил мяч в корзину "Филадельфии". После чего Лень протянул руку Джонсону, но американец проигрнорировал руку украинца, то ли не заметив, то ли сделав вид, что не заметил.

Остается добавить, что "Торонто" в этом матче проиграл - 93:100.

Видео: 

Stanley Johnson finishes off Alex Len’s miss!

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