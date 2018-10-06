Американский боец сбил с россиянина шапку-ушанку и получил в челюсть на церемонии взвешивания

06 октября 2018 г. 13:27
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В Лас-Вегасе, где главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США) станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора, обещает стать нескучным и поединок в андеркарте двух супертяжей - россиянина Александра Волкова против Деррика Льюиса из США.

Волков вышл на взвешивание в шапке-ушанке и завесил на 113,9 кг. Вес Льюиса составил 120,4 кг.

Затем состоялась дуэль взглядов, в ходе которой Льюис не придумал ничего лучше, кроме как сбить с Волкова шапку. Волкв тут же ответил ударом в челюсть Льюису, правда, попридержал кулак, и вместо нокаута вышло лишь легкое касание лица американца. Затем еще россиянин попытался добавить ногой.

 

Видео: 

DERRICK LEWIS AND ALEXANDER VOLKOV HAVE HEATED FACEOFF AT THE UFC 229 WEIGH INS

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