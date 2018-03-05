Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины по футболу 6 легионеров

05 марта 2018 г. 15:48
Источник: zbirna.com
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Стал известен список легионеров, которых главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на мартовский сбор, который планируется в Харькове.

Это Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), Андрей Ярмоленко ("Боруссия Д", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия) и Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Для 22-летнего нападающего Романа Яремчука этот вызов в главную команду страны стал первым в карьере.

23 марта сборная Украины планирует сыграть против Саудовской Аравии в Испании. А 27-го числа -  против Японии в Бельгии.

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