Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины по футболу 6 легионеров

Стал известен список легионеров, которых главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на мартовский сбор, который планируется в Харькове.

Это Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия), Андрей Ярмоленко ("Боруссия Д", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия) и Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Для 22-летнего нападающего Романа Яремчука этот вызов в главную команду страны стал первым в карьере.

23 марта сборная Украины планирует сыграть против Саудовской Аравии в Испании. А 27-го числа - против Японии в Бельгии.